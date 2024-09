Presenta la UASLP nueva licenciatura

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentó la nueva Licenciatura en Administración Industrial, la cual será una carrera cuatrimestral que se llevará a cabo enteramente en línea, siendo parte de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA).

El maestro Juan Antonio Zapata, director de FCA informó que la nueva licenciatura se encuentra para las personas que ya se encuentran trabajando y requieren tener una licenciatura, así como responder a las necesidades del crecimiento industrial en la entidad potosina.

Dentro del perfil de ingreso, deberá tener una orientación hacia el trabajo planeado y organizado, para responder de manera oportuna y eficiente a las necesidades laborales de las organizaciones y dentro del perfil de egreso tendrá la capacidad de gestionar, transmitir y ejercer un liderazgo empresarial para poder identificar y manejar modelos de negocios, diseñar e implementar sistemas de calidad.

“San Luis Potosí está creciendo mucho y nos enfocamos a analizar las necesidades que podemos tener. Y se está ofertando una nueva licenciatura totalmente en línea para que no se desplacen de su lugar de trabajo hacia un campus que no sea presencial. Inclusive la idea es, si hay gente de otras ciudades, lo podrá realizar” explicó el director de FCA.

A pesar de que se encuentra principalmente a los trabajadores, también tienen cabida los egresados de bachillerato que requieran un ingreso al campo laboral inmediato, “de hecho hay muchos que inclusive están en la Zona Industrial y no pueden ser promovidos porque no tienen una licenciatura. Entonces, se busca, aunque no dejamos a un lado el recién egresado de una prepa, que también, por su necesidad de trabajar, la puede tomar.

Por el momento se tienen aprobados tres cuatrimestres, mientras que el proceso de admisión comenzará el próximo 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, donde los interesados podrán acceder a la liga aspirantesenlínea.uasl.mx, así como el examen de admisión será el 2 de diciembre para iniciar las clases en el mes de enero, así lo informó Claudia González Acevedo, Secretaria de Servicios Escolares.

Del mismo modo señalaron que se tendrán un cupo limitado de 30 estudiantes, así como también contarán con horarios flexibles, así como grabación de las clases para que los estudiantes que se encuentren en horario laboral no se vean afectados.