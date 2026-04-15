Presenta Sedeco marca Hecho en San Luis Potosí

El secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, presentó la marca "Hecho en San Luis Potosí", un distintivo que las empresas pequeñas y medianas podrán hacer circular alrededor del mundo.

La marca será entregada según las condiciones de quien lo solicite. El propio funcionario estatal anunció que llegarán los medios tecnológicos para que en comunidades apartadas, los artesanos, por ejemplo, registren su marca desde sus zonas de origen, como ocurriría, por ejemplo, con Santa María Acapulco.

Para el caso de las empresas globales como General Motors y BMW, informó que también se les ha hecho la invitación para que agreguen a sus productos terminados la marca Hecho en San Luis Potosí, como ocurrirá por ejemplo con las mayores empresas fabricantes de bicicletas, de chocolates tradicionales y otras marcas que de manera progresiva se han venido consolidando en el mercado nacional e internacional.

El funcionario anunció visitas a las cuatro regiones del estado para promover la marca y explicar las ventajas competitivas, además de capacitar a los emprendedores para participar del comercio electrónico (e-commerce), proteger los registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y mantener estándares de calidad.

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Informó que la marca también ayudará a la protección de productos ante los que llegan en presentación pirata o copia ilegal al mercado interno, elaborados en China.