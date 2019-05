Presentan bancos sus propuestas para refinanciar deuda al gobierno capitalino

El presidente municipal, Xavier Nava Palacios, dio a conocer que avanza el análisis de las propuestas para concretar el refinanciamiento de la deuda pública heredada que supera los 460 millones de pesos. Dijo que la negociación la encabeza la Tesorería del Ayuntamiento capitalino, de acuerdo a lo que marca la Ley de Disciplina Financiera.

Destacó que se invitó a una docena de instituciones bancarias a esta negociación, en las que siete presentaron diversas propuestas y hasta el momento, la mejor es de (Tasa) TIIE +0.71 cuando las condiciones originales estaban en TIIE +3 puntos, es decir, "hay una disminución muy importante en la tasa de interés, sin embargo, aún se esperan las últimas propuestas".

No obstante, con la reducción proyectada, la ciudad se ahorrará más de 66.8 millones de pesos en lo que queda de vida a los créditos contratados, y sólo en la actual administración, se superaría un ahorro por más de 23.5 millones de pesos, aseguró.

El alcalde capitalino confió en que en breve se firmará con la institución bancaria que ofrezca las mejores condiciones, el refinanciamiento de la deuda pública.

En su intervención, el Tesorero Municipal, Rodrigo Portilla Díaz precisó que la negociación cumple con la Ley de Disciplina Financiera que, establece que las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización específica de la Legislatura local, siempre y cuando exista una mejora en la tasa de interés y/o en las condiciones contractuales; no se incremente el saldo insoluto, y no se amplíe el plazo de vencimiento original; no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento.

Recordó que fue en enero de 2014, cuando el entonces Gobierno Municipal celebró con BANSI, un contrato de apertura de crédito simple con garantía y fuente de pago sobre participaciones federales a un plazo de 180 meses por la cantidad 273 millones de pesos; y otro más por 190 millones de pesos, con una TIIE +3 puntos.

Portilla Díaz agregó que hasta el momento, el Ayuntamiento ha pagado más de interés que de capital de los citados créditos, no obstante, con los ahorros que se esperan a corto y largo plazo, esos recursos podrán ser destinados en beneficio de la ciudad y sus habitantes, explicó.