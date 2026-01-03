logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presentan iniciativa para crear la Secretaría de la Familia en SLP

Con su creación se pretende la instalación de un sistema estatal familiar

Por Ana Paula Vázquez

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan iniciativa para crear la Secretaría de la Familia en SLP

La diputada Sara Rocha Medina, presentó una iniciativa para crear la Secretaría de la Familia en San Luis Potosí, lo que implicaría sumar una nueva dependencia a la estructura de la administración pública estatal. La propuesta reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y fue ingresada al Congreso local en octubre de 2025.

El planteamiento asigna a esta Secretaría, la definición de la política estatal en materia de familia, así como la conducción y evaluación de los programas relacionados con este rubro. También le otorga la facultad de coordinar la política familiar de manera transversal en todas las dependencias y entidades estatales, con el bienestar familiar como eje de intervención.

La iniciativa concentra en una sola dependencia la planeación, normatividad, coordinación y evaluación de las políticas públicas en materia de familia, además de la vinculación con instituciones públicas y con sectores sociales y privados. Entre sus atribuciones se incluye la propuesta de convenios, contratos y acuerdos con el Ejecutivo, así como la capacitación de servidores públicos, empresas y organizaciones civiles en política familiar.

El alcance de la Secretaría, según lo expuesto por la legisladora, abarcaría acciones de prevención de adicciones y atención a problemas de salud mental, identificados como factores de desintegración familiar, con énfasis en la infancia y en los grupos considerados vulnerables: "Como legisladores podemos observar que esto tendría un papel esencial en la prevención de problemáticas que inciden directamente en la desintegración familiar, como las adicciones o los trastornos de salud mental", comentó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La propuesta prevé además la creación de un sistema estatal de bienestar familiar, con áreas especializadas a nivel estatal y municipal para la atención y orientación de las familias, mediante convenios de colaboración y conforme a las competencias legales. El proyecto fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP
    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    SLP

    Redacción

    El hombre fue canalizado por elemtnos de seguridad municipal ante la fiscalía

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo
    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    SLP

    Redacción

    La pirotecnia asegurada será destruida conforme a la ley, aseguran

    Interapas abre programa para regularizar adeudos
    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    SLP

    Redacción

    El beneficio incluye por primera vez a usuarios industriales.

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo
    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    SLP

    Redacción

    Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.