logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Fotogalería

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presentarán aquí Viernes muy Mexicano

Por Martín Rodríguez

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A

El presidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) Octavio de la Torre presentará este martes en San Luis Potosí el programa "Viernes muy Mexicano", en conjunto con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. 

La presentación incluye la invitación a los comercios y negocios de San Luis Potosí a sumarse a lo que pudiera ser algo similar al Pacto de Solidaridad Económica de la década de 1990, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur) Fernando Díaz de León Hernández.

La idea consiste en unir comercios y prestadores de servicio para que practiquen algunos descuentos a sus clientes, un viernes de cada mes, ideada como estrategia para reactivar la economía.

Al proyecto y conferencia en la que estarán presentes presidentes de cámaras de comercio de Tamazunchale, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Ébano, Villa de Reyes y Salinas de Hidalgo, quienes se reunirán también con el presidente de Concanaco, para trabajar lo que resulta necesario el resto del año. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital
    Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital

    Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital

    SLP

    Rubén Pacheco

    La escuela de artes marciales china presenta 'Un dragón vive en mi patio' en Tequisquiapan.

    Obras 2026, sin definir: Seduvop
    Obras 2026, sin definir: Seduvop

    Obras 2026, sin definir: Seduvop

    SLP

    Rubén Pacheco

    A pesar de las reuniones, aún no hay definiciones concretas sobre las obras de infraestructura en San Luis Potosí para el 2026.

    Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos
    Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos

    Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos

    SLP

    Rubén Pacheco

    La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano rectifica el alcance de las obras en Adolfo López Mateos.

    Robo en centro comercial salpica a taxi
    Robo en centro comercial salpica a taxi

    Robo en centro comercial salpica a taxi

    SLP

    Rubén Pacheco

    Gobierno estatal advirtió suspensión y posible cancelación de la concesión.