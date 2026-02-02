Presentarán aquí Viernes muy Mexicano
El presidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) Octavio de la Torre presentará este martes en San Luis Potosí el programa "Viernes muy Mexicano", en conjunto con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
La presentación incluye la invitación a los comercios y negocios de San Luis Potosí a sumarse a lo que pudiera ser algo similar al Pacto de Solidaridad Económica de la década de 1990, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur) Fernando Díaz de León Hernández.
La idea consiste en unir comercios y prestadores de servicio para que practiquen algunos descuentos a sus clientes, un viernes de cada mes, ideada como estrategia para reactivar la economía.
Al proyecto y conferencia en la que estarán presentes presidentes de cámaras de comercio de Tamazunchale, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Ébano, Villa de Reyes y Salinas de Hidalgo, quienes se reunirán también con el presidente de Concanaco, para trabajar lo que resulta necesario el resto del año.
