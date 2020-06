Presentarán documental de K. Pontigo

"Justicia para Karla Pontigo", el documental sobre la joven edecán y estudiante universitaria de nutrición, víctima de feminicidio en 2012, será presentado el 29 de junio próximo, a través de redes sociales.

Karla Pontigo Lucciotto, de entonces 22 años, fue víctima de abuso sexual y agresiones físicas la noche del 28 de octubre de 2012 al interior del bar "Play" donde laboraba. Por la gravedad de las lesiones murió en la madrugada del 29 de octubre de ese año.

El Colegio de San Luis (Colsan) informó que la presentación se llevará a cabo a las 17:20 horas, como parte de la XII Jornada Académica y Formativa: por la erradicación de la violencia de género y el acoso contra las mujeres en las instituciones y la vida comunitaria.

La institución indicó que en el proyecto financiado con recursos del Fideicomiso Conacyt-Colsan, Olivia Portillo estuvo a cargo del guion, dirección y producción y Oresta López, académica del Colsan, en investigación.

En el evento moderado por la académica de la UASLP, Urenda Navarro Sánchez, habrá comentarios de Oresta López, Esperanza Lucciotto, madre de Karla; la señora Irinea Buendía y Olivia Portillo.

La transmisión será en los sitios https://bluejeans.com/955846538 y en https://www.facebook.com/ligi.dh.9 .

Por separado, la señora Esperanza Lucciotto expresó que el citado proyecto evidencia las deficiencias, burocracia y dificultades sufridas a lo largo del trayecto en que todavía no se hace justicia para Karla.

"No me ha sido nada fácil y que nosotros como ciudadanos tenemos que estar en la lucha, unidos porque cambie todo este gobierno, esta forma de pensar. Que para nosotros como padres nos deja una enseñanza, que debemos estar unidos no solo para Karla, es para todos y cada una de las personas, tanto hombres como mujeres", declaró.

Externó que otorga el voto de confianza para que el gobierno del Juan Manuel Careras López concluya con la investigación del caso de su hija, reabierto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes de que concluya su sexenio en 2021.

De no ser así, demandó que antes de concluir la administración carrerista, las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) estén prácticamente concluidas.

"Las autoridades no han hecho por esclarecer las cosas que realmente (deberían atender). Con lo más mínimo que es la seguridad de nosotros, no pueden (darnos) la seguridad de que no nos vaya a pasar nada", dijo.