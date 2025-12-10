Presupuesto 2026 subirá en todas las dependencias

Tras la entrega del Paquete Fiscal 2026 al Congreso del Estado, la Secretaría de Finanzas confirmó que prácticamente, todas las dependencias estatales contemplan incrementos en su presupuesto para el próximo año, informó su titular, Ariana García Vidal.

La funcionaria explicó que la construcción del documento partió del presupuesto aprobado para 2025, y sobre esa base, se realizaron ajustes ascendentes en la mayoría de las áreas; "todos traen un incremento y un crecimiento, por así decirlo", señaló, al subrayar que se buscó responder a las necesidades planteadas por cada dependencia.

Entre los organismos que recibirán un aumento más significativo se encuentra el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), debido al inicio del proceso electoral en 2026, lo que implica mayores requerimientos operativos y logísticos.

García Vidal añadió que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también tendrá un incremento respecto al ejercicio vigente, al igual que los tres poderes del Estado, que registran ajustes medianos en sus asignaciones.

Destacó que el presupuesto fue elaborado con un enfoque de racionalidad, procurando equilibrar las demandas institucionales con la disponibilidad de recursos; "la base principal fue el presupuesto del año pasado y casi todos vienen superiores", reiteró.

El análisis y eventual aprobación del Paquete Fiscal ahora quedará en manos del Congreso del Estado, que deberá definir antes de fin de año las asignaciones finales para cada sector.