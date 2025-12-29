Prevalece violencia familiar en Pozos

En estas festividades, la violencia intrafamiliar no deja de ser un fenómeno presente en Villa de Pozos y no por nada es el segundo delito con mayor incidencia después del narcomenudeo, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Ayer domingo, el Sistema Municipal DIF informó del apoyo a una adolescente de 14 años que fue víctima de esta problemática.

"Gracias a un reporte de la ciudadanía, se realizó el acompañamiento y representación jurídica ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y los Delitos Sexuales, la que inició las investigaciones y emitió medidas de protección para asegurar el resguardo institucional de la adolescente y garantizar su derecho a vivir en condiciones de bienestar, libre de violencia y con acceso a un desarrollo sano y pleno", señaló el reporte oficial.

En Villa de Pozos, las personas víctimas de violencia intrafamiliar, con independencia de su género, pueden hallar apoyo y asesoría en teléfonos como la Línea Nacional de Apoyo a Víctimas de Violencia: 800 911 25 11; el número de emergencias 911: el número 089 para denuncias anónimas o el 088 de Atención Ciudadana.

Las mujeres, en particular, pueden comunicarse al 444 495 55 13 de la Instancia Municipal de las Mujeres o acudir a la oficina ubicada en Vicente Guerrero 300 de la colonia Las Cruces, en este municipio.