logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Fotogalería

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevalece violencia familiar en Pozos

Por Leonel Mora

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Prevalece violencia familiar en Pozos

En estas festividades, la violencia intrafamiliar no deja de ser un fenómeno presente en Villa de Pozos y no por nada es el segundo delito con mayor incidencia después del narcomenudeo, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Ayer domingo, el Sistema Municipal DIF informó del apoyo a una adolescente de 14 años que fue víctima de esta problemática. 

"Gracias a un reporte de la ciudadanía, se realizó el acompañamiento y representación jurídica ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y los Delitos Sexuales, la que inició las investigaciones y emitió medidas de protección para asegurar el resguardo institucional de la adolescente y garantizar su derecho a vivir en condiciones de bienestar, libre de violencia y con acceso a un desarrollo sano y pleno", señaló el reporte oficial.

En Villa de Pozos, las personas víctimas de violencia intrafamiliar, con independencia de su género, pueden hallar apoyo y asesoría en teléfonos como la Línea Nacional de Apoyo a Víctimas de Violencia: 800 911 25 11; el número de emergencias 911: el número 089 para denuncias anónimas o el 088 de Atención Ciudadana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las mujeres, en particular, pueden comunicarse al 444 495 55 13 de la Instancia Municipal de las Mujeres o acudir a la oficina ubicada en Vicente Guerrero 300 de la colonia Las Cruces, en este municipio.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos
    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos

    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos

    SLP

    Redacción

    El IMEI organizará en febrero la 17ª Feria de Pasaportes Americanos

    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP
    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP

    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP

    SLP

    Redacción

    La iniciativa busca homologar la Constitución estatal con las reformas federales

    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en broma
    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en broma

    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en "broma"

    SLP

    Leonel Mora

    La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos insta a la población a no hacer bromas con las emergencias para no poner en riesgo vidas reales.

    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua
    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua

    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua

    SLP

    Samuel Moreno

    La Comisión Nacional del Agua informa que solo el 36% de las plantas de tratamiento en San Luis Potosí están en funcionamiento.