Prevén bienestar de policías ante los fuertes calores

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la corporación ha implementado medidas específicas para proteger la salud de los elementos ante la temporada de calor.

Explicó que se ha instruido a los mandos, para que los policías cuenten con espacios durante su jornada para hidratarse y refrescarse, especialmente en las horas de mayor intensidad solar, como el mediodía. Estas acciones buscan prevenir afectaciones derivadas de las altas temperaturas sin descuidar las labores operativas.

El funcionario señaló que, aunque los turnos se mantendrán sin cambios, se han ajustado los tiempos para permitir que los elementos puedan resguardarse momentáneamente en zonas con sombra y recuperarse, priorizando su bienestar físico.

Finalmente, destacó que uno de los principales retos es mantener la atención en temas como la vialidad, pero subrayó que el cuidado de la salud del personal es igualmente importante dentro de la estrategia de operación durante esta temporada.

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