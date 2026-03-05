logo pulso
SLP

Prevén inversiones por mil mdd en primer trimestre de 2026

Los proyectos alcanzarían los 6 mil empleos adicionales, dice Sedeco

Por Martín Rodríguez

Marzo 05, 2026 01:41 p.m.
A
Prevén inversiones por mil mdd en primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026 están identificados por lo menos 50 proyectos de expansión y algunas inversiones nuevas en la industria de San Luis Potosí, aseguró el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez.

Los proyectos de inversión alcanzarían los 6 mil empleos adicionales para una inversión aproximada de mil millones de dólares.

Uno de los inversionistas es la empresa alemana Continental, que forma parte del cluster automotriz, misma que abrirá el espectro de inversión precisamente en este trimestre.

La otra ampliación de inversión es la empresa japonesa Daikin, cuyo giro es la fabricación de aparatos eléctricos para el hogar, misma que proyecta el aumento de proveeduría de aire acondicionado.

La tercera ampliación corresponde a Aceros San Luis, misma que invertirá 5 mil 100 millones de pesos en una nueva línea de producción de acero.

A los proyectos le siguen otras líneas de ensamble de piezas, que también están señaladas para el aumento de producción de autopartes.

Grupo Acerero aumentará su producción y ofertará 600 empleos

La inversión está pensada para el largo plazo y fortalecerá la industria local

SLP

Martín Rodríguez

Los proyectos alcanzarían los 6 mil empleos adicionales, dice Sedeco

