PRI: deja AMLO un saldo lamentable

El alza en la incidencia delictiva durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es evidente, aseguró Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es muy lamentable, no podemos seguir viviendo así, no nada más el tema de la delincuencia, sino economía, toda la canasta básica subió casi 90 por ciento, en otros hasta el 200 por ciento, la gasolina no iba a subir en estos seis años y ha subido más que en ningún otro sexenio”, comentó.

Otro aspecto que dijo “está por el suelo” es el sistema de salud, pues señaló que lo que reciben los adultos mayores a través de apoyos sociales, lo gastan en medicamentos, enfermedades u operaciones.

Si bien Andrés Manuel López Obrador “ha dejado muy mal sabor de boca en muchos temas”, Sara Rocha consideró que debe reconocerse la implementación de programas sociales, que han apoyado a muchas familias.

“En lo que sí nosotros le reconocemos son los programas sociales, es importante que lo diga y que no es dinero de él, es dinero de nosotros, de nuestros impuestos”, comentó.