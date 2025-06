Principales presas mantienen baja captación de agua: alcalde

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, refirió que las recientes precipitaciones en la capital potosina no representaron una captación significativa en las principales presas de la zona.

Afirmó que con el agua registrada en las lluvias del sábado y domingo hubiera sido suficiente para que los embalses de la capital potosina llegaran al 70 por ciento de su capacidad, sin embargo, ninguna de las tres alcanzó dicho nivel.

“No llovió en aquella zona, la Presa San José, su reporte evolucionó al 57 por ciento de su almacenamiento, no hay más, el Potosino está al 30 por ciento y el Peaje está al 35 por ciento”, así lo expresó el edil capitalino con base en datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante esta situación, Galindo Ceballos señaló que se esperan más lluvias en las zonas de los embalses a fin de que éstos puedan aprovechar las precipitaciones para generar una mayor captación del vital líquido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Es muy significativo porque el río Santiago no está inundado, no está afectado, es precisamente porque no llovió para la zona de la presa, yo confío todavía en que los días de lluvia vayan hacia la presa San José y lleguemos hasta el 70 por ciento de almacenamiento”.