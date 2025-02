Dejan sin seguro a empleados del PJE

Trabajadores del Poder Judicial del Estado (PJE) se fueron sin recibir atención médica, luego de que tenían cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ya no se les entendió porque estaban dados de baja y porque el Gobierno del Estado ya no aportó los recursos de los trabajadores a la institución de salud.

Los trabajadores explicaron que algunos de ellos padecen algunas enfermedades crónicas y otros enferman de manera repentina. Ahora que trataron de buscar la atención médica, se les dijo que no porque no se ha pagado sus gastos de Seguridad Social.

Una trabajadora dijo que acudió al Seguro Social porque tenía agendada una cita, pero no se le atendió con el argumento de que está dado de baja.

Otra trabajadora dijo que se quedó sin opciones, informó que le ocurrió lo mismo y que no sabe con quién se va a dirigir para ver el caso. “Alguien por favor que me diga”, clamó.

Un empleado más pidió saber por qué se están dando las bajas del IMSS, porque acudió al área de urgencias para recibir atención médica y no lo quisieron recibir, porque está dado de baja. Aseguró que trato de comunicarse a recursos humanos y se le dice que no se puede hacer nada por un supuesto juicio de amparo, que no se les informa de qué se trata.