Que nada se comunican bomberos

La ausencia de comunicación interna en el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos ha generado incertidumbre entre sus integrantes, quienes desconocen quiénes conforman actualmente el patronato tras el cambio realizado el pasado 30 de abril.

Así lo denunció Francisco Portillo, presidente de la Mesa Directiva, al señalar que, hasta la fecha, no han recibido información oficial sobre la nueva administración ni sobre los recursos que presuntamente destinan los ayuntamientos de la zona metropolitana para apoyar al cuerpo.

Portillo explicó que únicamente tienen conocimiento informal sobre un posible aumento en las aportaciones por parte de los gobiernos municipales de Soledad y Villa de Pozos, sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por el patronato. “Nosotros no tenemos nada de información.

De hecho, ya terminó su periodo el patronato anterior, y no sabemos en qué situación quedamos”, declaró.

Añadió que, desde que asumió la presidencia de la mesa directiva, no ha existido una comunicación real ni transparencia en el manejo de los recursos.

El presidente también denunció que ni él ni su equipo han recibido datos sobre cuánto invierten los municipios en el Cuerpo de Bomberos ni cuánto se destina específicamente al personal operativo. “Lo único que nos dicen siempre es: ‘no hay dinero’. No hay un informe claro que diga: ‘te dejo dos pesos o no te dejo nada’, cuando llega una nueva administración. Eso con nosotros no pasa”, lamentó.

Portillo refirió además que el pasado 3 de abril envió un oficio al entonces patronato solicitando información sobre el incremento de aportaciones anunciado por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, especialmente dirigido a la mejora salarial y de prestaciones. Hasta el momento, no ha recibido respuesta.

“La situación representa una falta de interés y de trabajo en equipo”, criticó. “Nosotros cumplimos con nuestra labor, apagamos incendios, apoyamos en rescates y damos resultados. No sabemos en qué punto se pierde la comunicación, si el jefe directo la tiene o no, pero a nosotros no nos llega nada”.