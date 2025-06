Procesos penales del caso Rich no avanzan

Familiares y amigos fueron convocados a una misa de homenaje a Manuel Alejandro Infante Puente, estudiante que concluyó su carrera en la Escuela Bancaria y Comercial con promedio destacado, y murió en el accidente del antro Rich hace casi un año. Los recuerdos quedan, el enojo permanece, y es fecha que los procesos legales no prosperan.

En todo el proceso penal, por ejemplo, después de una serie de trámites y aportaciones del Ministerio Público, aún no se desarrolla ni siquiera la audiencia intermedia, cuando menos para calificar la presentación de las pruebas derivadas de la investigación.

En el caso de los aspectos administrativos, los órganos contralores no han concluido sus investigaciones, y en particular para el caso del gobierno del estado, no se ha determinado la responsabilidad de los servidores públicos. La Alcaldía de la capital despidió a tres funcionarios, y los mantiene bajo investigación.

La Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación, pero se encuentra en etapa de presentación de datos de prueba para el caso de servidores públicos que pudieran estar involucrados por acción u omisión, sin embargo no ha solicitado el ejercicio de la acción penal.

El siguiente paso con Ulises, Francisco y Nancy Aurora, es la audiencia intermedia que derivará en la presentación de alegatos de prueba de cargo y descargo, previas a la continuidad del proceso que derivaría en la audiencia de juicio oral, sin embargo, lo concreto hasta ahora es la solidaridad de familiares y amigos de los estudiantes fallecidos.