Programan obras para el Mercado Hidalgo

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, informó que ya se programaron trabajos de reparación en sanitarios del Mercado Hidalgo de San Luis Potosí, luego de las solicitudes realizadas por locatarios para mejorar algunos servicios dentro del inmueble.

El funcionario señaló que, incluso antes de que se difundiera públicamente la petición, durante el Consejo de Seguridad del Centro Histórico realizado el fin de semana pasado se informó a los comerciantes que se atendería el problema en los baños que actualmente se encuentran fuera de servicio.

Becerra explicó que alrededor de cinco sanitarios presentan fallas debido al uso constante, por lo que ya se encuentra en proceso la adquisición de materiales necesarios para realizar las reparaciones y ponerlos nuevamente en funcionamiento. Indicó que este tipo de situaciones suele ser recurrente debido a la alta afluencia de personas que utilizan estas instalaciones.

Además de los trabajos en sanitarios, el titular de la dependencia destacó que se realizan acciones para mejorar la iluminación tanto al interior como al exterior del mercado. Detalló que se han colocado aproximadamente 25 focos de gran tamaño y se instalarán cerca de 10 reflectores distribuidos en diferentes áreas del inmueble.

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Asimismo, señaló que se rehabilitaron cuatro luminarias ubicadas frente al mercado, sobre la calle Mier y Terán, las cuales llevaban varios años sin funcionar y ya fueron puestas nuevamente en operación, además de reactivar las letras decorativas del recinto.

Finalmente, el funcionario aseguró que también se mantiene un refuerzo diario en labores de limpieza dentro del Mercado Hidalgo y en otros centros de abasto del primer cuadro de la ciudad, como el Mercado República de San Luis Potosí, el Mercado Camilo Arriaga y el Mercado La Merced de San Luis Potosí.