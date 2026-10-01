Prohibido el uso personal de los celulares en clases

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A partir del 3 de noviembre, estudiantes de primarias y secundarias públicas y privadas de San Luis Potosí, deberán limitar el uso personal y no pedagógico de sus teléfonos celulares durante la jornada escolar, luego de que el Congreso del Estado, aprobara la reforma a la Ley de Educación.

La regulación contempla excepciones cuando el dispositivo sea utilizado con una finalidad pedagógica definida por el docente, ante una emergencia, por motivos de salud o cuando sea necesario para garantizar algún derecho reconocido en las disposiciones jurídicas aplicables.

Uno de los escenarios considerados durante la discusión fue el de una situación de riesgo dentro de los propios planteles, en la que un estudiante pudiera requerir su teléfono para alertar sobre lo ocurrido. La reforma establece que la restricción no implica retirar los dispositivos, sino limitar su utilización personal durante las actividades escolares.

El dictamen también señala que las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes deberán establecer, dentro de sus atribuciones, las medidas necesarias para aplicar la regulación. Aunque se mencionó la posibilidad de que el gobernador determine disposiciones mediante acuerdos administrativos, estas no forman parte del dictamen aprobado.

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La iniciativa enviada por el gobernador del estado tuvo modificaciones durante su análisis en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y finalmente fue avalada por 23 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El ajuste principal realizado en el Pleno fue establecer el 3 de noviembre como fecha de entrada en vigor, en concordancia con la regulación federal.