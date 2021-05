Promete Octavio certidumbre laboral a trabajadores del Hospital Central

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, se comprometió con el personal del Hospital Central a garantizar la certidumbre laboral de los trabajadores de este centro hospitalario y asumir al 100% su nómina laboral.

Lo anterior al reunirse con personal médico y de enfermería del Hospital Central, en el que estuvieron el presidente nacional del CEN del PAN, Marko Cortés Mendoza; el presidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández; el candidato a diputado federal por el V Distrito, José Antonio Zapata Meraz; la candidata a la diputación local por el VII Distrito, Aranzazú Puente y del diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga.

Aseguró que desde su punto de vista la transición del Seguro Popular al INSABI fue como "dar un salto al vacío", porque la institución no pudo llegar a la otra orilla, sino que cayó en un bache. Incluso, comparó al Hospital Central con un Ferrari, pero sin turbosina para que camine.

Reconoció que el Seguro Popular era una institución perfectible, pero su desaparición lo único que provocó fue una "nube gris" que mantiene en total incertidumbre a los trabajadores del Hospital Central, por lo que se comprometió a garantizar, una vez ganadas las elecciones del 6 de junio, la circunstancia laboral de los trabajadores y adelantó que ya está revisando la nómina para que el estado lo asume al 100 por ciento.

Para el candidato a la gubernatura del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular insistió en que el Hospital Central requiere atención y recursos, apoyo institucional. Y recordó que ésta no es una lucha nueva, sino que desde hace nueve años ha estado preocupado por este centro hospitalario, primero como diputado federal y luego como senador.

"Trabajamos, peleamos, por el reconocimiento del hospital, no como de tercer nivel, sino de alta especialidad regional, porque es el hospital formador de generaciones de médicos y que atiende a pacientes de muchos estados vecinos", detalló.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, calificó como un grave error la desaparición del Seguro Popular, porque no se trataba de eliminarlo de un plumazo, sino de irlo perfeccionando. De lo contrario, no sería un programa reconocido a nivel internacional.

En el plano político, el dirigente nacional del PAN, reveló que las encuestas más recientes señalan un empate técnico entre Morena y la Coalición "Va por México", por lo que es un hecho que se logrará arrebatarle la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, donde se discute y aprueba el presupuesto, mismo que debe incrementarse para el sector salud.

Por eso, destacó la importancia de la coalición, por lo que convocó a los médicos y enfermeras del Hospital Central a cuidar al estado y razonar bien su voto el 6 de junio y no dejar que los impresentables gobiernen San Luis Potosí.

El doctor Juan José Ortiz, oncólogo pediatra expuso las necesidades del Hospital Central y lamentó que los pacientes de cáncer se quedan sin su tratamiento, debido a la falta de recursos y escasez de los medicamentos.

E incluso resaltó que hay personal de salud que vive en la incertidumbre laboral.

Posteriormente del encuentro con el personal del Hospital Central, quienes se adhirieron a su proyecto, Octavio Pedroza junto con Marko Cortés recorrieron casa por casa en la colonia Garita de Jalisco, para después emprender una gira por la Huasteca Potosina.