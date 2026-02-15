logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Promoverán a San Luis Potosí en línea de transportes

Por Samuel Moreno

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Promoverán a San Luis Potosí en línea de transportes

La línea de autobuses ETN Turistar prevé un incremento de entre 20 y 30 por ciento en su demanda durante la próxima temporada vacacional, con especial impacto en rutas que conectan a San Luis Potosí con destinos estratégicos del Bajío y el norte del país, informó su director comercial, Julio César Rodríguez Reséndiz.

El directivo detalló que la compañía mantiene una red de más de 70 ciudades, concentrada en el corredor Bajío–Occidente, con conectividad hacia Monterrey, Ciudad de México y Querétaro, siendo San Luis Potosí uno de los puntos clave de operación.

En temporada regular, la empresa transporta a más de 650 mil pasajeros mensuales en sus distintas rutas; sin embargo, durante periodos vacacionales la cifra puede aumentar hasta en un 30 por ciento, por lo que se prevé fortalecer la oferta y lanzar promociones en diversas ciudades, incluida la capital potosina.

Rodríguez Reséndiz subrayó que uno de los principales ejes de la compañía es la seguridad, tanto en materia de protección al pasajero como en coordinación con autoridades estatales y federales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde
    Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde

    Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde

    SLP

    Redacción

    El Poder Legislativo pidió acciones inmediatas

    Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento
    Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento

    Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento

    SLP

    Redacción

    Intervienen más de 16 mil metros cuadrados en colonias

    Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP
    Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP

    Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP

    SLP

    Redacción

    La institución pública y gratuita anticipa más de mil 300 estudiantes adicionales por turno.

    Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión
    Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión

    Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión

    SLP

    Redacción

    Continuarán instalados el domingo en horario de 9:00 a 17:00 horas