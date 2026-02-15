Promoverán a San Luis Potosí en línea de transportes

La línea de autobuses ETN Turistar prevé un incremento de entre 20 y 30 por ciento en su demanda durante la próxima temporada vacacional, con especial impacto en rutas que conectan a San Luis Potosí con destinos estratégicos del Bajío y el norte del país, informó su director comercial, Julio César Rodríguez Reséndiz.

El directivo detalló que la compañía mantiene una red de más de 70 ciudades, concentrada en el corredor Bajío–Occidente, con conectividad hacia Monterrey, Ciudad de México y Querétaro, siendo San Luis Potosí uno de los puntos clave de operación.

En temporada regular, la empresa transporta a más de 650 mil pasajeros mensuales en sus distintas rutas; sin embargo, durante periodos vacacionales la cifra puede aumentar hasta en un 30 por ciento, por lo que se prevé fortalecer la oferta y lanzar promociones en diversas ciudades, incluida la capital potosina.

Rodríguez Reséndiz subrayó que uno de los principales ejes de la compañía es la seguridad, tanto en materia de protección al pasajero como en coordinación con autoridades estatales y federales.

