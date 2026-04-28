Pronostican temporada muy calurosa

El responsable del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, José Antonio Ávalos Lozano, advirtió que este 2026 estará marcado por una temporada "extremadamente calurosa", con temperaturas por encima de lo habitual, aunque sin la presencia de fenómenos extraordinarios de lluvia.

El especialista explicó que, a diferencia de otros años, no se prevé un escenario de sequía, ya que las precipitaciones se mantendrán dentro de parámetros normales. Cabe recordar que de acuerdo con el más reciente monitoreo de la Conagua existen hasta el momento un total de 17 demarcaciones con condiciones anormalmente secas. Detalló que las lluvias que se registren serán producto de la interacción entre sistemas atmosféricos como los frentes fríos tardíos y la formación de canales de baja presión en los océanos, lo que permitirá la entrada de humedad al ambiente.

Sin embargo, Ávalos Lozano subrayó que el principal desafío no radica en el comportamiento climático, sino en la capacidad de las ciudades para gestionar sus efectos. Señaló que problemas como inundaciones o afectaciones urbanas están más relacionados con deficiencias en infraestructura y planeación que con el cambio climático en sí, por lo que insistió en la necesidad de mejorar la gestión urbana ante escenarios de calor intenso y lluvias regulares.