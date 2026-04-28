Propone Valladares acuerdos sobre uso del celular en aulas

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelman, del Partido Verde Ecologista de México, impulsa una propuesta para modernizar el entorno educativo mediante una iniciativa enfocada en regular el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas.

La iniciativa no plantea prohibiciones, sino que busca brindar a las instituciones educativas herramientas claras y flexibles para ordenar el uso de la tecnología en las aulas, promoviendo un equilibrio entre el aprovechamiento digital y el proceso de aprendizaje.

Valladares parte de una premisa clara: una prohibición a secas no resuelve nada si no va acompañada de educación, de acuerdos comunitarios y de condiciones reales para que los maestros puedan enseñar. Por eso la iniciativa trabaja en cuatro frentes al mismo tiempo.

Propone acuerdos de convivencia, que cada plantel construya sus propias reglas sobre el uso de dispositivos, con la firma de maestros, alumnos y padres de familia. No lineamientos bajados desde arriba, sino acuerdos que la propia comunidad escolar se compromete a respetar.

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En este contexto, los datos internacionales refuerzan la pertinencia de la propuesta. De acuerdo con la OCDE, en los resultados de la prueba PISA 2022 publicados en diciembre de 2023, México se ubicó entre los últimos lugares: tercero peor en matemáticas y comprensión lectora y en el último sitio en ciencias. Además, dos de cada tres estudiantes no alcanzan el nivel básico en matemáticas, lo que evidencia un rezago estructural en el aprendizaje.

El impacto del uso inadecuado de dispositivos en el aula también está documentado. La propia OCDE señala que los alumnos que se distraen con el celular obtienen en promedio 15 puntos menos en matemáticas, una diferencia equivalente a casi un año de aprendizaje. A esto se suma que, según la UNESCO, cada interrupción por revisar el teléfono puede implicar hasta 20 minutos para recuperar la concentración, lo que dimensiona el desafío que enfrentan docentes y estudiantes en el entorno escolar actual.