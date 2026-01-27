logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

SLP

Proponen padrón de lotes baldíos y viviendas vacías

Son focos de inseguridad, al ser espacios sin vigilancia: Lara

Por Samuel Moreno

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Proponen padrón de lotes baldíos y viviendas vacías

 Con el argumento de que los terrenos ociosos y las viviendas deshabitadas se han convertido en "puntos ciegos" para la seguridad y la salud pública, el diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre y facultar a los ayuntamientos a elaborar un padrón de lotes baldíos y casas desocupadas.

La propuesta, que ya fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis, plantea que el secretario general de cada municipio sea responsable de levantar dicho registro, con el apoyo de las dependencias municipales competentes, y que el padrón pueda ser sometido a Cabildo para definir acciones de mantenimiento, recuperación o reutilización de los inmuebles.

En su exposición de motivos, el legislador advirtió que la falta de vigilancia y el abandono de estos espacios propicia condiciones para conductas delictivas y problemas de insalubridad, lo que, a su vez, incrementa los riesgos para la población.

"De ahí la importancia de que las autoridades municipales, en el marco de sus atribuciones legales, implementen mecanismos de control, registro y seguimiento de dichos predios, así como medidas de prevención y acción que protejan la integridad de las y los habitantes del municipio", señaló.

La iniciativa subraya que diversos estudios académicos en materia de seguridad pública y desarrollo urbano han identificado a los terrenos ociosos y las viviendas vacías como focos de inseguridad, al convertirse en espacios sin vigilancia y susceptibles a la comisión de delitos. Con ello, el diputado busca dotar a los municipios de herramientas legales que les permitan atender de manera oportuna estos "problemas emergentes" que afectan el bienestar comunitario.

El documento plantea que el padrón deberá incluir los inmuebles que representen un riesgo en seguridad o insalubridad, y que las acciones a seguir podrán ir desde su mantenimiento y recuperación, hasta su reutilización para beneficio de la comunidad.

Con esta iniciativa, Lara Rocha busca que los municipios cuenten con un instrumento de control que permita no solo reducir los índices delictivos.

, sino también fortalecer el tejido social y mejorar la convivencia comunitaria al recuperar espacios públicos que actualmente permanecen abandonados.

