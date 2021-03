Protección Civil de SLP pide no acudir a cuerpos de agua por Semana Santa

Derivado de las vacaciones de Semana Santa, la Dirección de Protección Civil de la capital potosina llamó a la población a no acudir a los cuerpos de agua ubicados en Cañada del Lobo y la presa San José, para evitar accidentes mortales. En caso de acudir a los mismos, señaló, los visitantes deberán abstenerse de entrar a nadar.

Adrián Álvarez Botello, titular de Protección Civil municipal, comentó que en los días santos es cuando más personas van a reunirse con familiares cerca de los cuerpos de agua y, tras el ingreso a los mismos, hay casos que han terminado en muerte debido al material natural que hay dentro de los lagos.

Informó que en los primeros meses de este año se registraron dos decesos de personas que estaban bajo influjos de alcohol, ingresaron al lago de Cañada del Lobo a nadar y terminaron ahogados.

"La invitación es no asistir a los cuerpos de agua, a no juntarse ahorita por tiempos de pandemia e insistir en que no se metan [al agua]", expresó.

Finalmente, comentó que en los cuerpos de agua, durante las vacaciones de Semana Santa, se desplegarán más elementos para la vigilancia y evitar accidentes fatales.