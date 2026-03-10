logo pulso
Protegen a los niños de abuso de tecnología

Promueven reforma sobre uso de dispositivos electrónicos en escuelas

Por Samuel Moreno

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Protegen a los niños de abuso de tecnología

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para obligar a las autoridades a impulsar campañas y acciones orientadas a prevenir riesgos en la salud mental derivados del uso excesivo de dispositivos digitales.

A través del Decreto 0480, publicado en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", se modificaron los artículos 46 y 63 de la legislación estatal con el fin de establecer medidas específicas de prevención, detección y atención ante problemáticas como la adicción digital entre menores de edad. 

La reforma establece que las autoridades deberán promover estrategias dirigidas a familias, docentes y estudiantes para fomentar un uso equilibrado y saludable de la tecnología, además de generar materiales informativos y campañas de concientización sobre los riesgos asociados al uso desmedido de dispositivos electrónicos. 

Entre las nuevas disposiciones, también se plantea el desarrollo de protocolos de atención y orientación para madres, padres y tutores, con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud mental de niñas, niños y adolescentes derivadas de la exposición prolongada a entornos digitales. 

Asimismo, se establece que dependencias estatales y municipales —incluidas áreas educativas, de salud, seguridad pública y protección de la niñez— deberán difundir información relacionada con la prevención de la violencia digital y la promoción de entornos seguros para el desarrollo de la población infantil y adolescente. 

El decreto aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y forma parte de las acciones legislativas orientadas a fortalecer la protección integral de la niñez frente a los desafíos del entorno digital. 

