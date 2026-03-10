Protegen a los niños de abuso de tecnología
Promueven reforma sobre uso de dispositivos electrónicos en escuelas
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para obligar a las autoridades a impulsar campañas y acciones orientadas a prevenir riesgos en la salud mental derivados del uso excesivo de dispositivos digitales.
A través del Decreto 0480, publicado en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", se modificaron los artículos 46 y 63 de la legislación estatal con el fin de establecer medidas específicas de prevención, detección y atención ante problemáticas como la adicción digital entre menores de edad.
La reforma establece que las autoridades deberán promover estrategias dirigidas a familias, docentes y estudiantes para fomentar un uso equilibrado y saludable de la tecnología, además de generar materiales informativos y campañas de concientización sobre los riesgos asociados al uso desmedido de dispositivos electrónicos.
Entre las nuevas disposiciones, también se plantea el desarrollo de protocolos de atención y orientación para madres, padres y tutores, con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud mental de niñas, niños y adolescentes derivadas de la exposición prolongada a entornos digitales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, se establece que dependencias estatales y municipales —incluidas áreas educativas, de salud, seguridad pública y protección de la niñez— deberán difundir información relacionada con la prevención de la violencia digital y la promoción de entornos seguros para el desarrollo de la población infantil y adolescente.
El decreto aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y forma parte de las acciones legislativas orientadas a fortalecer la protección integral de la niñez frente a los desafíos del entorno digital.
no te pierdas estas noticias
Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé
Martín Rodríguez
El concierto de Miguel Bosé será el 28 de marzo en Plaza de los Fundadores.
Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP
Redacción
Talleres y pláticas en penales del estado.
Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí
Redacción
Iniciativa busca eliminar estereotipos de género.