Protestan estudiantes excluidos de becas

Cientos de estudiantes antorchistas marcharon sobre avenida Fray Diego de la Magdalena y se plantaron en la delegación de la Secretaría del Bienestar Social para exigir inclusión en el programa de becas "Benito Juárez".

Los manifestantes, pertenecientes a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR) portaron pancartas en las que acusaron de discriminación al gobierno federal porque no los incluye en el censo de beneficiados de las becas que se entregarían a alumnos de nivel medio superior y superior en todo el país.

Al llegar a la explanada de la delegación hicieron un mitin de información de la gestión que llevan ante la dependencia federal, que solo les han dado respuestas negativas a sus peticiones, y un evento cultural con bailes folclóricos, música y poesía. La coordinadora de Becas "Benito Juárez" Ana Luisa Nuñez Aburto, los recibió sólo para decirles que desconoce el motivo del porque no han recibido sus becas y ofreció analizar su petición y dar respuesta posteriormente.

Óscar García Miranda, estudiante de la Facultad de Derecho de la UASLP y dirigente estatal de la FNERRR, informó que la funcionaria que los atendió sólo dio evasivas y respuestas negativas a sus peticiones, "nos dijo que no tenía respuestas al momento, que pedía tiempo para informarse, y saber por qué no han censado y entregado sus becas a nuestros compañeros estudiantes de la UASLP, de la Universidad Politécnica, de la Becene, Cecytes, Conaleps, etcétera; y por otra parte, nos dijo tajante, que el gobierno federal había cancelado las becas de Prospera a jóvenes que estudian en prepas incorporadas a la UASLP, y que no habría becas de ´Benito Juárez´ para ellos".