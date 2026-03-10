Protestan por cese de profe de música

Padres de familia, alumnos y exalumnos de la Escuela Estatal de Iniciación Musical "Julián Carrillo" manifestaron su inconformidad por la separación de sus funciones docentes del maestro Julio de Santiago Castillo, quien hasta el pasado 3 de marzo impartía las materias de Violín y Conjuntos Instrumentales (Orquesta), y solicitaron a las autoridades educativas revisar el caso con objetividad y apego al debido proceso.

De acuerdo con integrantes de la comunidad educativa, la dirección del plantel habría aplicado una "medida cautelar" mientras se realiza una investigación, con el argumento de salvaguardar la protección del alumnado. La determinación fue adoptada por la dirección de la escuela y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), tras una inconformidad presentada por la familia de uno de los estudiantes.

El hecho que originó la medida ocurrió el pasado 2 de marzo durante el inicio de un ensayo de orquesta, cuando el maestro solicitaba a los alumnos ocupar sus lugares para comenzar la práctica. Según versiones de estudiantes que presenciaron la escena, después de reiterados llamados para guardar silencio y mantener el orden, el docente realizó un breve contacto en el hombro de uno de los alumnos para llamar su atención.

Posteriormente, la familia del estudiante expresó su inconformidad ante la dirección del plantel, lo que derivó en la aplicación de la medida cautelar mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Alumnos que estuvieron presentes durante el ensayo señalaron que no observaron una agresión como la que se habría expuesto en la queja. Indicaron además que este tipo de actividades se realizan con presencia de padres de familia, por lo que los ensayos se llevan a cabo en un entorno abierto y con supervisión constante.

Ante la situación, padres de familia y estudiantes solicitaron a las autoridades educativas que el caso sea revisado con imparcialidad y con base en los protocolos establecidos, garantizando el derecho de todas las partes involucradas, así como la presunción de inocencia.

Asimismo, pidieron que se tomen en cuenta los testimonios de alumnos y padres presentes durante el ensayo y que cualquier determinación se base en los resultados de una investigación exhaustiva, evitando medidas que puedan afectar injustamente la trayectoria profesional del docente.

El maestro Julio de Santiago Castillo es reconocido dentro de la comunidad musical por su trayectoria y por su labor en la formación de niñas, niños y jóvenes. Durante años ha participado en la preparación de estudiantes que posteriormente han continuado su desarrollo artístico dentro y fuera del país, varios de ellos formados en las clases que impartía en la institución.

Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado directo al al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que atienda su petición y se revise el caso, con el objetivo de que el maestro Julio de Santiago pueda reincorporarse a sus actividades docentes en la institución.