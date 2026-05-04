Proyecta Pozos crear una biblioteca móvil

El gobierno de Villa de Pozos, ya proyecta la creación de una biblioteca móvil para fomentar el hábito de la lectura en sectores alejados de la única biblioteca municipal con que se cuenta en esta demarcación.

La falta de espacios de difusión del saber y la cultura sigue siendo uno de los retos que debe encarar y resolver la actual administración, pues la ausencia de infraestructura bibliotecaria suficiente coloca a este municipio en una posición vulnerable frente a los retos educativos, tecnológicos y comunitarios de una población en rápido crecimiento.

Con una población estimada de 208 mil habitantes, Villa de Pozos debería operar entre tres y cinco bibliotecas públicas para cumplir siquiera con el estándar nacional y más de diez si aspirara a tener los niveles que se tienen en Europa.

De momento, la iniciativa de contar con una biblioteca móvil se analiza en las comisiones del Concejo Municipal para definir su viabilidad e implementación, pero, de entrada, se buscaría beneficiar a niñas, niños y jóvenes de las colonias y localidades rurales más alejadas de la cabecera municipal.

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