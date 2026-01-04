Proyectos energéticos en la Huasteca ignoran a indígenas

El Colectivo Jól Dhut´ – Timél Ja´, advirtió sobre el avance de proyectos energéticos impulsados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la región de la Huasteca, los cuales, aseguran, se están desarrollando sin consulta previa a los pueblos originarios y bajo el concepto de "geología compleja", incluido en el Plan Estratégico 2025–2035 de la empresa productiva del Estado.

El colectivo señaló que dicho plan, presentado el 5 de agosto de 2025, identifica zonas estratégicas dentro de la Cuenca de Tampico-Misantla, que abarca territorios de la Huasteca, aunque sin mencionarla de manera explícita.

Entre las áreas destacadas se encuentran regiones como Miquetla, Amatitlán, Pánuco y zonas de Tamaulipas, lo que, de acuerdo con el análisis del colectivo, implica una afectación directa para comunidades indígenas de San Luis Potosí.Jól Dhut´ – Timél Ja´ explicó que el término "geología compleja", utilizado por PEMEX, suele asociarse con yacimientos no convencionales, como lutitas, donde es común el uso de fracturación hidráulica (fracking), técnica que representa riesgos ambientales y sociales, particularmente para el agua y el suelo.

De manera específica, el colectivo detalló la extensión territorial de las asignaciones Castaña y Maguey, que comprenden miles de kilómetros cuadrados en municipios de la Huasteca potosina y zonas colindantes de Veracruz e Hidalgo. En el caso de la asignación Castaña, se incluyen municipios como Tanquián, Tanlajás, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Ébano y Ciudad Valles, mientras que la asignación Maguey abarca, entre otros, Matlapa, Xilitla, Axtla de Terrazas, Tampamolón, Tamazunchale, Huehuetlán y Tancanhitz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El colectivo denunció que estos proyectos afectan directamente a comunidades indígenas tének y náhuatl, sin que se haya llevado a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada, lo que constituye, señalaron, una violación a sus derechos colectivos reconocidos en la legislación nacional e internacional.

Finalmente, Jól Dhut´ – Timél Ja´ hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, compartir la información y sumarse a la defensa del territorio y el agua, al advertir que el avance de estos proyectos podría tener impactos irreversibles en la vida comunitaria y los ecosistemas de la Huasteca Potosina.