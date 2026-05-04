Puente de carretera a Rioverde concluiría en 15 días: Seduvop

Luego de realizar una inspección con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se prevé que, en un lapso de 15 días, se pueda concluir la construcción del puente de la carretera a Rioverde e intersección con Anillo Periférico

oriente, afirmó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Refirió que, en la actualidad la infraestructura vehicular se encuentra con un avance calculado de entre 65 y 70 por ciento, teniendo pendiente de colocar las trabes centrales y la carpeta asfáltica de rodamiento.

Para la entrevistada, la obra está dentro de los plazos establecidos en la calendarización presentada por la empresa responsable. Pese a ello, Gallardo Cardona ha prometido reducir los tiempos de entrega.

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"Sí estamos viendo que se pueda cumplir la fecha para poderla entregar en 15 días", estimó Vargas Tinajero.

En contraste, mediante redes sociales circula una imagen donde cibernautas cuestionan la calidad de la obra, pues en la gráfica se observa que las ballenas o trabes lucen encima de unas zapatas de concreto en lugar de la base de unión, derivado que la misma fue construida a menor altura, por lo cual, la constructora tuvo que compensar el espacio faltante.

Hace unas semanas se dio a conocer tal observación en la prensa, sin embargo, la funcionaria estatal afirmó que no existen irregularidades en el proyecto, por ello, todo se ejecuta conforme a lo planeado.