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Puente deja 741 mdp y 53% de ocupación en SLP

Más de 288 mil visitantes en fin de semana largo

Por Redacción

Marzo 17, 2026 05:38 p.m.
A
Puente deja 741 mdp y 53% de ocupación en SLP

El reciente fin de semana largo dejó una derrama económica estimada en 741 millones de pesos en San Luis Potosí, con una ocupación hotelera cercana al 53 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal.

Entre el 13 y el 16 de marzo, se registró una movilidad aproximada de 288 mil personas, principalmente provenientes del Bajío, el norte del país y la Ciudad de México.

Los principales puntos de afluencia fueron la Huasteca potosina, Real de Catorce, la Media Luna y el Centro Histórico de la capital, donde se concentró la actividad turística durante el puente.

Autoridades estatales señalaron que estos resultados anticipan un posible incremento en la llegada de visitantes durante el próximo periodo vacacional.

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