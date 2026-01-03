Pymes, son clave para la creación del empleo

La estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer la economía local, pasa por el impulso directo a emprendedores y pequeñas empresas, sector considerado clave para la generación de empleo y la competitividad regional. En ese contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó los resultados del seminario "Impulsa tu Negocio: Emprendimiento e Innovación para PyMEs en San Luis Potosí".

De acuerdo con la dependencia estatal, este tipo de encuentros no solo busca la capacitación técnica, sino la creación de redes de vinculación entre empresarios, instituciones educativas y organismos aliados, con el objetivo de abrir oportunidades para nuevos proyectos productivos y fortalecer los ya existentes.

El titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, señaló que la administración estatal, encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantendrá la apuesta por programas de formación empresarial como una vía para consolidar un ecosistema económico más sólido y competitivo en la entidad.

Durante el seminario, los participantes tuvieron acceso a herramientas prácticas para mejorar sus modelos de negocio, además de información sobre programas de financiamiento y esquemas de apoyo diseñados para facilitar el crecimiento de las PyMEs.

La dependencia subrayó que el fortalecimiento de capacidades empresariales, aunado a la innovación y la vinculación estratégica, representa uno de los principales caminos para detonar el crecimiento económico en San Luis Potosí y generar condiciones favorables para el desarrollo sostenible del sector productivo.