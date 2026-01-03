logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pymes, son clave para la creación del empleo

Por Samuel Moreno

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Pymes, son clave para la creación del empleo

La estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer la economía local, pasa por el impulso directo a emprendedores y pequeñas empresas, sector considerado clave para la generación de empleo y la competitividad regional. En ese contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó los resultados del seminario "Impulsa tu Negocio: Emprendimiento e Innovación para PyMEs en San Luis Potosí".

De acuerdo con la dependencia estatal, este tipo de encuentros no solo busca la capacitación técnica, sino la creación de redes de vinculación entre empresarios, instituciones educativas y organismos aliados, con el objetivo de abrir oportunidades para nuevos proyectos productivos y fortalecer los ya existentes.

El titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, señaló que la administración estatal, encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantendrá la apuesta por programas de formación empresarial como una vía para consolidar un ecosistema económico más sólido y competitivo en la entidad.

Durante el seminario, los participantes tuvieron acceso a herramientas prácticas para mejorar sus modelos de negocio, además de información sobre programas de financiamiento y esquemas de apoyo diseñados para facilitar el crecimiento de las PyMEs.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia subrayó que el fortalecimiento de capacidades empresariales, aunado a la innovación y la vinculación estratégica, representa uno de los principales caminos para detonar el crecimiento económico en San Luis Potosí y generar condiciones favorables para el desarrollo sostenible del sector productivo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP
    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    SLP

    Redacción

    El hombre fue canalizado por elemtnos de seguridad municipal ante la fiscalía

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo
    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    SLP

    Redacción

    La pirotecnia asegurada será destruida conforme a la ley, aseguran

    Interapas abre programa para regularizar adeudos
    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    SLP

    Redacción

    El beneficio incluye por primera vez a usuarios industriales.

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo
    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    SLP

    Redacción

    Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.