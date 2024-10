Que ciudadanos no se metan en leyes, dice Badillo

La iniciativa que derogue los artículos de la Constitución y Código Penal locales que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo debe ser presentada por legisladores, y no por ciudadanos, dijo el diputado de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

Esto después de que activistas feministas expresaran inconformidades con respecto a la intervención del asesor de un diputado de Morena en las iniciativas para despenalizar el aborto en San Luis Potosí. Badillo Moreno señaló que se trata de su asesor legislativo.

“Pues es mi asesor, me tiene que ayudar a hacer las iniciativas. No me gustaría ingresar mucho al tema, dado que tenemos que poner por encima el objetivo superior de todas las colectivas, incluso de nosotros como grupo parlamentario”, comentó.

Señaló que no ve un conflicto de intereses, pues la intención del grupo parlamentario de Morena va en el mismo sentido que el de las colectivas que han exigido este derecho. Incluso se ha instruido a los legisladores guindas no atacar las resoluciones emitidas por los tribunales hacia el Congreso del Estado, en esta materia.

“Quiero pensar a quién se quieren dirigir, es mi asesor legislativo, nosotros como diputados tenemos un equipo que nos ayuda a crear las iniciativas, los puntos de acuerdo, y nos apoyan en los temas legislativos. Es un tema colectivo, se necesita hacer equipos y estamos en toda la disposición”, agregó Cuauhtli Badillo.