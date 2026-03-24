¿Qué días cae la Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026 se desarrollará entre finales de marzo y los primeros días de abril, marcando uno de los periodos más importantes para la comunidad católica y también para el calendario oficial en México.

De acuerdo con las fechas litúrgicas, el Domingo de Ramos será el 29 de marzo, con lo que se da inicio a la Semana Santa. Posteriormente, el Jueves Santo y el Viernes Santo se conmemorarán el 2 y 3 de abril, respectivamente, días considerados de descanso en muchas actividades. El periodo culmina con el Sábado de Gloria, el 4 de abril.

Previamente, la Cuaresma comenzó el 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza y concluye el 2 de abril, como parte de la preparación para la Pascua.

En el ámbito escolar, la Secretaría de Educación Pública contempla vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril, por lo que estas fechas también impactan en la movilidad y actividades en todo el país.

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En San Luis Potosí, el Viernes Santo se vivirá una de las tradiciones más representativas: la Procesión del Silencio, que recorre el Centro Histórico con la participación de distintas cofradías. Como en años anteriores, Pulso Online realizará la transmisión en vivo del evento.