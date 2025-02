Que no han pedido espacio para la URC

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Soledad no ha tenido acercamiento ni solicitud de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para buscar algún espacio en el municipio que pueda albergar a la Universidad Rosario Castellanos, señaló el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil refirió que, si bien desconoce las características de este proyecto educativo, el gobierno municipal está abierto a colaborar en lo que esté a su alcance.

Dijo que la información que ha escuchado ha sido la que se ha difundido por los diferentes medios de información, entre los que se señaló a la Universidad Tecnológica de San Luis (UT), localizada en Rancho Nuevo, perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez, como sede provisional para esta nueva institución pública de educación superior.

“El tema es la construcción de edificios; como tal, no tenemos. Pensando en voz alta, nos mudaremos en mayo a la nueva Unidad Administrativa Municipal. Quedará el edificio de la actual unidad administrativa, pero no sé si será suficiente; no conozco el proyecto.”

Agregó que, de existir alguna opción viable dentro del territorio soledense, traerá beneficios positivos al municipio en desarrollo, movilidad y una opción educativa más cercana para las y los jóvenes soledenses, quienes no tendrán pretexto para no estudiar.