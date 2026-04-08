Que no hay ni cifras de violencia vicaria

En San Luis Potosí no existe un registro que permita conocer cuántos casos de violencia vicaria han sido judicializados ni cuántas carpetas de investigación están abiertas o han sido acreditadas bajo este delito, pese a que en 2025 se reportó la recuperación de entre 40 y 50 niñas y niños mediante órdenes de protección a favor de mujeres víctimas, informó la diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado.

La legisladora indicó que no es posible determinar si la cifra de menores recuperados es alta o baja debido a la falta de estadísticas sobre carpetas judicializadas. Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no proporciona información detallada sobre estos casos, mientras que el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) sólo reporta el número de niñas y niños restituidos, sin precisar cuántos expedientes corresponden a violencia vicaria ni cuántos han sido reconocidos formalmente bajo esta tipificación.

Calificó como "muy grave" la ausencia de datos, al advertir que sin información oficial no se puede medir si los casos están disminuyendo, si las acciones institucionales están funcionando o si el número de menores separados de sus madres continúa en aumento.

Indicó que, aunque el Congreso puede emitir exhortos para solicitar mayor transparencia a la Fiscalía, una de las limitantes es la inexistencia de un padrón específico sobre violencia vicaria. Señaló que, en su caso, la creación de un registro debería responder a objetivos concretos, como la generación de estadísticas y el diseño de medidas de prevención.

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La diputada sostuvo que la recuperación de menores ha sido impulsada en gran medida por el acompañamiento de colectivos de la sociedad civil que brindan apoyo a mujeres víctimas de este tipo de violencia. Añadió que la reforma aprobada para tipificar la violencia vicaria aún requiere ajustes y armonización a nivel nacional, por lo que su implementación continúa en proceso.

De acuerdo con la coordinadora general de los CJM, Esther Angélica Martínez Cárdenas, durante 2025 se logró la recuperación de entre 40 y 50 menores, lo que permitió evitar juicios en materia familiar en casos donde las madres eran víctimas de violencia ejercida a través de sus hijas e hijos por parte de sus parejas o exparejas.