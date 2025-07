Que no se politice el tema del agua: pide Gama Basarte

El diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte, advirtió sobre la necesidad de abordar la problemática del agua en San Luis Potosí con seriedad, responsabilidad y con base en estudios técnicos, al tiempo que rechazó el uso político del tema entre fuerzas legislativas.

El legislador informó que el Congreso del Estado de San Luis Potosí ha recibido diversas propuestas relacionadas con el sistema de agua, algunas de ellas con la intención de modificar el modelo actual de prestación del servicio. “Pues evidentemente han llegado varias propuestas, varias iniciativas, en un sentido: de la municipalización del servicio.”

Asimismo, confirmó que existe al menos una propuesta de reforma a la Ley Estatal de Aguas, aunque aclaró que todavía no hay avances legislativos en firme. “Hasta el momento no hay una propuesta formal que se haya dictaminado, no se está dictaminando ninguna. Pero sí han existido distintos planteamientos que estamos nosotros analizando.”

De acuerdo a lo anterior, Gama Basarte subrayó la postura de Movimiento Ciudadano sobre la necesidad de que cualquier cambio en el sistema hídrico estatal se base en información especializada y tenga como eje central el respeto a los derechos fundamentales.

“Lo más importante es que cualquier cambio que se vaya a hacer tenga que ir con base en estudios técnicos, con un enfoque, como lo hemos mencionado siempre, en derechos humanos, y que garantice una mejora real para la ciudadanía, que es agua suficiente, limpia, accesible y con reglas claras.”

Finalmente, reiteró la disposición de su bancada al diálogo abierto y constructivo, pero siempre con una visión de futuro; “nosotros estamos abiertos al diálogo, pero con responsabilidad y con una visión de largo plazo. Es lo que nosotros estamos proponiendo y es lo que queremos, que se le brinde la atención y la mayor responsabilidad al tema del agua, en su respecto”.

La declaración del legislador se da en un momento clave, cuando distintos sectores sociales y políticos han comenzado a discutir cambios estructurales al modelo de gestión del agua en el estado, en medio de una creciente preocupación por su disponibilidad, calidad y acceso equitativo.