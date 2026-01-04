Queda arreglado el drenaje de la calle Arsénico

El organismo operador de agua, Interapas informó que luego tras diversas denuncias de los vecinos de la colonia Morales en las que reportaron durante meses problemas en el drenaje sanitario de la calle Arsénico, la situación fue atendida con la rehabilitación del alcantarillado en el tramo comprendido entre Polvillo y el bulevar Río Santiago.

Los trabajos incluyeron la sustitución de 75 metros de tubería de 12 pulgadas, luego de que se detectara un colapso que afectaba el flujo de aguas residuales y generaba molestias constantes para los habitantes de la zona. Con la renovación de la red, se corrigió una falla que impactaba directamente en la vida cotidiana de al menos 300 vecinos, además de representar un riesgo para vialidades y viviendas cercanas.

Aunque la intervención se realizó en un punto específico, el beneficio se extiende también a automovilistas y peatones que transitan diariamente por esta vialidad, una de las más concurridas del sector norte de la ciudad.

En otro punto de la capital potosina, una fuga de agua potable registrada en la avenida Hernán Cortés, entre Rey Alfonso XIII y Reina Victoria, en la colonia Los Reyes, obligó a realizar trabajos de excavación para localizar una ruptura en la red principal. El daño se encontraba en una tubería de ocho pulgadas, por lo que fue necesario retirar el tramo afectado y reemplazarlo por material de mayor resistencia.

La zona intervenida permanecerá abierta de manera temporal mientras se realizan pruebas para verificar que la reparación no presente nuevas filtraciones. Una vez concluido este proceso, se llevará a cabo el bacheo correspondiente para restablecer la vialidad.