Quedan publicados en el DOE intensivos fiscales en pago de agua

De acuerdo con lo publicado en Periódico Oficial del Estado el programa de incentivos fiscales "Ponte al Día con Interapas" quedó establecido como un mecanismo para reducir adeudos acumulados por los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento, correspondientes al ejercicio 2025 y años anteriores. El beneficio aplica a cuentas de uso doméstico, comercial e industrial, siempre que no hayan participado en programas similares durante los últimos tres años.

De acuerdo con los lineamientos publicados en la Ley de cuotas y tarifas para la prestación de servicios públicos de agua potable del Interapas para el Ejercicio Fiscal 2026, el esquema de descuentos se define con base en el monto del adeudo y el tipo de uso del servicio. En el caso del uso doméstico, los incentivos van del 50 por ciento para adeudos que oscilan entre mil y 10 mil pesos, y disminuyen de forma progresiva hasta un 30 por ciento para montos superiores a 40 mil pesos. Para el uso comercial, los descuentos inician también en 50 por ciento para deudas de hasta 50 mil pesos, y se reducen conforme el adeudo aumenta, aplicándose un 30 por ciento en cuentas mayores a 300 mil pesos. En el sector industrial, el mayor incentivo es igualmente del 50 por ciento para adeudos de hasta 75 mil pesos, mientras que los montos superiores a 300 mil pesos reciben un 30 por ciento de descuento.

Para acceder al programa, las personas usuarias deberán liquidar el total del adeudo en una sola exhibición, ya con el descuento aplicado, al momento de solicitar su incorporación. En el caso de cuentas comerciales e industriales, además del pago único, se establece la obligación de cubrir puntualmente las cuotas del ejercicio fiscal en curso; de no hacerlo, el pago realizado se tomará como abono al adeudo previo, sumando los cargos correspondientes a 2026.

El esquema también contempla medidas de protección para quienes, durante la vigencia del programa, registren incrementos atípicos en su recibo, ya que la cuenta podrá mantenerse bajo revisión mientras se resuelve la aclaración mediante el programa de ajustes y refacturación vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro de los datos relevantes es que el costo de reposición de medidores para uso doméstico será absorbido por el organismo operador, incluyendo los casos en que las personas usuarias pasen de cuota fija a medición. En estos casos se instalarán medidores mecánicos de media pulgada, mientras que los de mayor diámetro deberán ser cubiertos por el usuario.

Finalmente, el programa abre la posibilidad de regularizar la contratación del servicio para viviendas de uso exclusivamente habitacional que cuenten con infraestructura instalada pero no tengan contrato vigente. Estos propietarios podrán realizar el trámite hasta el 30 de junio de 2026, con un incentivo del 100 por ciento en derechos de contratación, multas y cobros presuntivos, siempre que acrediten la propiedad del predio. La vigencia general del programa se extiende durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026.