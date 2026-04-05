logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Cristo aún sufre"

Fotogalería

"Cristo aún sufre"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ractivarán el Sistema Nacional de Ficalización

Por Ana Paula Vázquez

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Ractivarán el Sistema Nacional de Ficalización

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que los auditores estatales, volverán a revisar de forma específica, todos los ramos federales, luego del acuerdo alcanzado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para reactivar el Sistema Nacional de Fiscalización.

De acuerdo con el funcionario, el cambio busca evitar que expedientes relacionados con recursos federales vuelvan a frenarse por disputas sobre qué autoridad debe investigarlos, una situación que en revisiones previas llevó varios casos a litigio y retrasó posibles sanciones.

Lecourtois López indicó que la instrucción planteada por el nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, es que las auditorías no se detengan por conflictos entre instancias federales y estatales, particularmente en asuntos vinculados con presuntas irregularidades en el manejo del gasto público.

La revisión abarcará los distintos fondos federales con el objetivo de cerrar espacios que anteriormente permitían que observaciones y responsabilidades quedaran sujetas a interpretaciones jurídicas sobre competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con este ajuste, agregó, el esquema permitirá que las observaciones sobre recursos federales sean atendidas sin trasladar la definición del caso a tribunales por conflictos de jurisdicción entre Federación y estados.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    De la "ruta de los siete bares", al menos cuatro fueron clausurados: Galindo
    De la "ruta de los siete bares", al menos cuatro fueron clausurados: Galindo

    De la "ruta de los siete bares", al menos cuatro fueron clausurados: Galindo

    SLP

    Redacción

    El alcalde afirmó que la medida fue preventiva ante riesgo de desorden en el Centro Histórico.

    Piden nuevo decreto para regularizar autos "chocolate"
    Piden nuevo decreto para regularizar autos "chocolate"

    Piden nuevo decreto para regularizar autos "chocolate"

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Denuncian cobros de hasta 20 mil pesos y piden nuevo decreto con controles

    Interapas detecta 4 mil posibles fugas domésticas al año
    Interapas detecta 4 mil posibles fugas domésticas al año

    Interapas detecta 4 mil posibles fugas domésticas al año

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas detecta fugas domésticas mediante avisos por consumo inusual.

    Rezago forense en SLP: 26 sitios sin intervenir
    Rezago forense en SLP: 26 sitios sin intervenir

    Rezago forense en SLP: 26 sitios sin intervenir

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Colectivo denuncia rezago en diligencias y hallazgos en varios municipios de SLP