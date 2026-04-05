Ractivarán el Sistema Nacional de Ficalización

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que los auditores estatales, volverán a revisar de forma específica, todos los ramos federales, luego del acuerdo alcanzado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para reactivar el Sistema Nacional de Fiscalización.

De acuerdo con el funcionario, el cambio busca evitar que expedientes relacionados con recursos federales vuelvan a frenarse por disputas sobre qué autoridad debe investigarlos, una situación que en revisiones previas llevó varios casos a litigio y retrasó posibles sanciones.

Lecourtois López indicó que la instrucción planteada por el nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, es que las auditorías no se detengan por conflictos entre instancias federales y estatales, particularmente en asuntos vinculados con presuntas irregularidades en el manejo del gasto público.

La revisión abarcará los distintos fondos federales con el objetivo de cerrar espacios que anteriormente permitían que observaciones y responsabilidades quedaran sujetas a interpretaciones jurídicas sobre competencia.

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Con este ajuste, agregó, el esquema permitirá que las observaciones sobre recursos federales sean atendidas sin trasladar la definición del caso a tribunales por conflictos de jurisdicción entre Federación y estados.