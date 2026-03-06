logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reactiva el Interapas varios pozos

Por Samuel Moreno

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Reactiva el Interapas varios pozos

En un intento por estabilizar el suministro de agua en distintos sectores de la zona metropolitana, el Interapas intensificó en las últimas semanas la rehabilitación y reactivación de varios pozos que abastecen colonias de la capital potosina y del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los trabajos se concentraron en fuentes consideradas estratégicas para el sistema de distribución, con el objetivo de recuperar caudales y mejorar la presión en la red hidráulica, particularmente en zonas que han reportado intermitencias en el servicio.

Entre las acciones recientes destaca la rehabilitación del pozo Abastos II, una fuente relevante para el abastecimiento en el sector oriente de San Luis Potosí. También se intervino el pozo Españita, donde se sustituyó el equipo de bombeo y se realizaron ajustes técnicos para restablecer gradualmente el servicio en el fraccionamiento del mismo nombre y áreas cercanas.

En el caso del pozo Satélite, la instalación de nuevo equipo permitió mejorar su eficiencia operativa, lo que impacta directamente en el suministro para más de 500 viviendas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 ubicadas en colonias como Satélite, Bellas Lomas, Las Torres y Lomas de la Virgen.

Las acciones también se extendieron al sur de la capital con trabajos en el pozo Aguaje I y en el sistema de rebombeo de la Fenapo, mientras que en Soledad se rehabilitaron el pozo San José y la infraestructura hidráulica en la Central de Maquinaria.

Con estas intervenciones, el organismo busca recuperar presión en la red y mantener la continuidad del servicio en las zonas que dependen directamente de estas fuentes.

En la zona metropolitana, gran parte del abastecimiento depende de la operación de pozos profundos, por lo que su mantenimiento y rehabilitación periódica resulta clave para evitar caídas en el suministro, sobre todo en temporadas de mayor demanda o ante fallas en el equipo de bombeo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional
    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional

    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional

    SLP

    El Universal

    La periodista reclama discriminación y espera respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140
    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

    SLP

    Redacción

    Proyecto vial de seis kilómetros

    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites
    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

    SLP

    Martín Rodríguez

    El nuevo presidente de Canadevi destacó la importancia de la coordinación interinstitucional

    Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?
    Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?

    Viene otro "megapuente" en marzo, ¿qué días incluye?

    SLP

    El Universal

    La suspensión de actividades en las escuelas comenzará el viernes 13