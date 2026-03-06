Reactiva el Interapas varios pozos

En un intento por estabilizar el suministro de agua en distintos sectores de la zona metropolitana, el Interapas intensificó en las últimas semanas la rehabilitación y reactivación de varios pozos que abastecen colonias de la capital potosina y del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los trabajos se concentraron en fuentes consideradas estratégicas para el sistema de distribución, con el objetivo de recuperar caudales y mejorar la presión en la red hidráulica, particularmente en zonas que han reportado intermitencias en el servicio.

Entre las acciones recientes destaca la rehabilitación del pozo Abastos II, una fuente relevante para el abastecimiento en el sector oriente de San Luis Potosí. También se intervino el pozo Españita, donde se sustituyó el equipo de bombeo y se realizaron ajustes técnicos para restablecer gradualmente el servicio en el fraccionamiento del mismo nombre y áreas cercanas.

En el caso del pozo Satélite, la instalación de nuevo equipo permitió mejorar su eficiencia operativa, lo que impacta directamente en el suministro para más de 500 viviendas.

ubicadas en colonias como Satélite, Bellas Lomas, Las Torres y Lomas de la Virgen.

Las acciones también se extendieron al sur de la capital con trabajos en el pozo Aguaje I y en el sistema de rebombeo de la Fenapo, mientras que en Soledad se rehabilitaron el pozo San José y la infraestructura hidráulica en la Central de Maquinaria.

Con estas intervenciones, el organismo busca recuperar presión en la red y mantener la continuidad del servicio en las zonas que dependen directamente de estas fuentes.

En la zona metropolitana, gran parte del abastecimiento depende de la operación de pozos profundos, por lo que su mantenimiento y rehabilitación periódica resulta clave para evitar caídas en el suministro, sobre todo en temporadas de mayor demanda o ante fallas en el equipo de bombeo.