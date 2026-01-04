Rebasada, oferta de atención psicológica

La demanda de atención psicológica en San Luis Potosí ya rebasa la capacidad de algunos espacios universitarios. En la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) hay centros donde existen listas de espera y una atención diaria que puede llegar hasta 35 personas por departamento, una señal clara de la presión que enfrenta el sistema de atención en salud mental.

Desde esta facultad se brinda atención tanto a la comunidad universitaria como al público en general a través de distintos centros que, además, funcionan como espacios de práctica profesional. Estudiantes en servicio social o prácticas atienden bajo la supervisión de asesores con experiencia, con cuotas accesibles que van de los 80 a los 150 pesos. Entre estos espacios se encuentran el Centro de Orientación Psicológica, la Clínica Julián Carrillo y el centro País de las Maravillas, además de otros convenios.

De acuerdo con Alfredo Meza Covarrubias, coordinador de la Licenciatura en Psicología, los tres centros registran una alta afluencia de usuarios. En el Centro de Orientación Psicológica es común que exista lista de espera, por lo que se recomienda agendar cita con anticipación; en casos urgentes, la atención puede brindarse de inmediato o canalizarse al servicio de primeros auxilios psicológicos que también opera la facultad.

En la Clínica Julián Carrillo, cada departamento atiende en promedio entre 30 y 35 usuarios por día, aunque la cifra varía según el periodo del semestre, ya que se trata de centros de práctica profesional donde los estudiantes deben capacitarse en guías de atención. En el caso del centro País de las Maravillas, la atención se enfoca principalmente en población infantil con necesidades especiales, como trastornos del espectro autista y problemas del lenguaje, y en situaciones emocionales se trabaja bajo un enfoque familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí