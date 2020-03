Rebasan las compras en línea servicio de entrega a domicilio

El coronavirus ha provocado que las tiendas de autoservicio de San Luis Potosí registren un notable aumento en las compras a través de internet, por lo que algunas han optado por promover que los clientes recojan su mercancía en los establecimientos, a fin de desahogar la demanda de entregas a domicilio.

En no pocos casos los clientes se topan con que muchos de los artículos que gestionaron vía web no se encuentran en existencia, por lo que se realiza un ajuste en su ticket de cobro y se les ofrece otro producto o bien, se les reembolsa el equivalente a lo no comprado.

Entre los productos que más escasean se incluyen gel antibacterial, cubrebocas, guantes de látex, pastas, enlatados, artículos de limpieza y alimentos congelados.

Otra de las medidas anunciadas en las últimas horas y a la que se han sumado negocios como HEB, Walmart y Soriana consiste en enviar a sus casas a los adultos mayores que se desempeñan como empacadores. En algunos casos se anunció que habrá alcancías para que los ciudadanos que así lo deseen, dejen propinas que se harán llegar a esos adultos mayores, a fin de que no resulten afectados en sus ingresos.