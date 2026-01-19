Recaudadoras no respetan horarios de atención en Pozos

En Villa de Pozos también hay quejas de que el personal de las cajas recaudadoras no está respetando los horarios especiales de apertura y cierre que anunció el gobierno municipal para este mes de enero, sobre todo en lo que respecta a las unidades móviles.

De acuerdo con fuentes oficiales, dichas cajas deben funcionar, al menos durante este mes, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana 6:00 de la tarde y los sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Sin embargo, a través de los canales oficiales del gobierno poceño, hay contribuyentes que se han quejado de que la atención no comienza puntualmente, sino, en algunos casos, más de una hora después de lo anunciado, aunque eso sí: el personal se retira puntualmente al final de la jornada.

Las quejas se generan especialmente en torno al servicio de las unidades móviles de Catastro que anuncian que estarán presentes en algunos fraccionamientos y localidades alejadas de la cabecera municipal a una hora determinada y también llegan tarde.

Esta situación se vivió el sábado pasado en Los Lagos y Catara. Aparte, residentes de Los Jassos preguntaron cuándo irán las unidades móviles a esa ubicación.