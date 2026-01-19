logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recaudadoras no respetan horarios de atención en Pozos

Por Leonel Mora

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Recaudadoras no respetan horarios de atención en Pozos

En Villa de Pozos también hay quejas de que el personal de las cajas recaudadoras no está respetando los horarios especiales de apertura y cierre que anunció el gobierno municipal para este mes de enero, sobre todo en lo que respecta a las unidades móviles.

De acuerdo con fuentes oficiales, dichas cajas deben funcionar, al menos durante este mes, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana 6:00 de la tarde y los sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Sin embargo, a través de los canales oficiales del gobierno poceño, hay contribuyentes que se han quejado de que la atención no comienza puntualmente, sino, en algunos casos, más de una hora después de lo anunciado, aunque eso sí: el personal se retira puntualmente al final de la jornada.

Las quejas se generan especialmente en torno al servicio de las unidades móviles de Catastro que anuncian que estarán presentes en algunos fraccionamientos y localidades alejadas de la cabecera municipal a una hora determinada y también llegan tarde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esta situación se vivió el sábado pasado en Los Lagos y Catara. Aparte, residentes de Los Jassos preguntaron cuándo irán las unidades móviles a esa ubicación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA
    Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA

    Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA

    SLP

    Redacción

    Pláticas sobre riesgos digitales y convivencia escolar.

    Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas
    Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas

    Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas

    SLP

    Rolando Morales

    Exigen al Gobierno reactivar mesas de trabajo y aclarar retrasos en vialidades

    Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras
    Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras

    Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras

    SLP

    Rolando Morales

    Avenidas intervenidas por Seduvop siguen sin pasar al control municipal.

    Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital
    Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital

    Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital

    SLP

    Rolando Morales

    Prioridades y criterios para el desarrollo de obras urbanas en San Luis Potosí.