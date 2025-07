Rechaza Claudia Sheinbaum que tengan miedo al narco

Al manifestar que "¡Claro que no!", la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las autoridades mexicanas tengan miedo al narco o que "están petrificadas" como ayer afirmó el presidente de EU, Donald Trump.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal pidió a los políticos estadounidenses que "no tomen a México como piñata", "que no utilicen a México", y que resuelvan los problemas de allá que, dijo, tienen bastantes.

"Yo pienso que de algunos miembros del gabinete del presidente Trump sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse es un tema político contra México, pero recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año; entonces, pues distintos protagonistas que quieren ser gobernador, quieren ser senador, diputado, utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos.

"¿Qué decimos? Que no tomen a México como piñata, que si quieren competir allá, resuelvan los problemas de allá que bastantes tienen, que no utilicen a México", dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que se está atendiendo la plaga del gusano barrenador y confió que pronto se pueda reabrir la frontera al ganado mexicano.

"En el tema técnico (de la plaga del gusano barrenador) lo estamos atendiendo y esperamos que pronto se abra la frontera y de todas maneras estamos buscando las alterativas dentro del Plan México" agregó.

Afirma que México siempre saldrá adelante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México saldrá adelante ante la imposición de aranceles y del cierre del ganado mexicano a Estados Unidos.

La mandataria federal destacó que la diplomacia mexicana está trabajado para evitar que suban los aranceles.

"El cobre, el acero, el tema del ganado, pareciera que hay una agenda paralela de Estados Unidos para no permitir el crecimiento de México, ¿México saldrá avante de esta situación?", se le preguntó.

"Siempre. México ha salido de distintas, nuestro pueblo, siempre, desde la resistencia de los pueblos indígenas hasta crisis económicas. Siempre salimos adelante.

"Por supuesto que queremos que no ocurra y también tenemos la parte diplomática de permanentemente estar trabajando para evitar que suban los aranceles o las tarifas famosas, como le dice Trump", respondió.