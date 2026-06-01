Rechaza el arzobispo injerencia extranjera

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En la rueda de prensa dominical, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó al diálogo para resolver diferencias y consideró que hasta ahora no hay puntos que pudieran referirse a una pérdida de soberanía del país, pero sí se necesita aclarar lo que sucede con ese aspecto de la geopolítica que está en discusión en México.

Dijo que él en particular no tiene elementos para juzgar si hay intervencionismo o no, pero consideró que sí es muy importante que todas las naciones respeten la soberanía de cada país, ya sea por su cultura o por su historia, por sus metas y sus urgencias, y por ello es importante que todo país conserve la soberanía.

Mencionó que siempre tiene que haber diálogo entre los países, pero siempre y cuando vaya destinado al verdadero bien común, sobre todo por el hecho de que se van dando causas diversas que ayudan a los países.

Añadió que sin embargo, en sus encíclicas sociales, los papas invitan al diálogo y a considerar condiciones diversas que ayuden mutuamente y un caso de ellos se refiere al Tratado de Libre Comercio, pero hay otros donde se necesita la cooperación por ejemplo en la moralidad y la ayuda tecnológica, en el aspecto comercial o en el educativo. Sostuvo que más que juzgarse, se debe tomar en cuenta si hay

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soberanía o no.

Dijo que debe defenderse la soberanía, porque es un derecho de cada país como se vive de cada familia, su oportunidad de educación y detener los hijos que se les den, como parte importante de la vida de una familia. Lo mismo sucede con los países para buscar diálogo, encuentro y también respeto para colaborar en las causas más profundas en la educación.