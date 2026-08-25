Rechaza PVEM haber provocado trifulca en el PAN
Dicen que el blanquiazul busca para desviar la atención de sus diferencias internas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí rechazó categóricamente los señalamientos que pretenden involucrar a este instituto político en los incidentes registrados durante un evento en la sede del PAN.
"Es falso que exista participación o instrucción alguna del Partido Verde. Resulta irresponsable señalar al PVEM sin presentar una sola prueba que acredite que las personas involucradas actuaron en nombre, representación o por indicaciones de nuestro partido", dice un boletín.
"Si alguien tiene pruebas, que las presente. Las acusaciones y especulaciones no sustituyen a los hechos. A este instituto político no le interesan las diferencias, confrontaciones o problemas internos de Acción Nacional. Cada partido debe asumir la responsabilidad de sus propios procesos y resolver sus diferencias dentro de casa", agregan.
Además, recomendó que no de debe pretender "buscar afuera responsables de los conflictos que existen adentro. El PVEM está ocupado en fortalecer su estructura, mantener cercanía con la ciudadanía y trabajar por San Luis Potosí. No vamos a permitir que, por la desesperación o encono derivados de divisiones ajenas, se utilice el nombre del Partido Verde para desviar la atención. Respetamos la vida interna de los demás partidos y exigimos el mismo respeto", concluyen.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN
Pulso Online
Pidió que se presenten pruebas y consideró que blanquiazul busca para desviar la atención de sus diferencias internas
Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente
Pulso Online
El ejemplar fue entregado a la PROFEPA para su atención y resguardo, evitando su comercialización
Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones
Rubén Pacheco
Este martes, se espera la mayor afluencia de público en el Teatro del Pueblo de la Fenapo