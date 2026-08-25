logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza PVEM haber provocado trifulca en el PAN

Dicen que el blanquiazul busca para desviar la atención de sus diferencias internas

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Rechaza PVEM haber provocado trifulca en el PAN
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí rechazó categóricamente los señalamientos que pretenden involucrar a este instituto político en los incidentes registrados durante un evento en la sede del PAN.

      "Es falso que exista participación o instrucción alguna del Partido Verde. Resulta irresponsable señalar al PVEM sin presentar una sola prueba que acredite que las personas involucradas actuaron en nombre, representación o por indicaciones de nuestro partido", dice un boletín.

      "Si alguien tiene pruebas, que las presente. Las acusaciones y especulaciones no sustituyen a los hechos. A este instituto político no le interesan las diferencias, confrontaciones o problemas internos de Acción Nacional. Cada partido debe asumir la responsabilidad de sus propios procesos y resolver sus diferencias dentro de casa", agregan.

      Además, recomendó que no de debe pretender "buscar afuera responsables de los conflictos que existen adentro. El PVEM está ocupado en fortalecer su estructura, mantener cercanía con la ciudadanía y trabajar por San Luis Potosí. No vamos a permitir que, por la desesperación o encono derivados de divisiones ajenas, se utilice el nombre del Partido Verde para desviar la atención. Respetamos la vida interna de los demás partidos y exigimos el mismo respeto", concluyen.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN
        Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN

        Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN

        SLP

        Pulso Online

        Pidió que se presenten pruebas y consideró que blanquiazul busca para desviar la atención de sus diferencias internas

        Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente
        Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente

        Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente

        SLP

        Pulso Online

        El ejemplar fue entregado a la PROFEPA para su atención y resguardo, evitando su comercialización

        Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones
        Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones

        Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        Este martes, se espera la mayor afluencia de público en el Teatro del Pueblo de la Fenapo

        Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo
        Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo

        Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo

        SLP

        Martín Rodríguez

        La oferta laboral incluye cargos desde médico cirujano hasta plomería y herrería