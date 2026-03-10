Rechaza Rocha Ley Chapulín

La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, manifestó su rechazo a la reforma que se analiza en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y que permitiría a las y los diputados cambiar de grupo parlamentario durante la misma legislatura.

Lo anterior, luego de que integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias aprobaran el dictamen para reformar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, propuesta impulsada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano (MC).

La modificación plantea que las diputadas y los diputados que hayan sido postulados por un partido o coalición en el proceso electoral, una vez que rindan protesta como legisladores, puedan separarse del partido que los postuló y sumarse a otro grupo parlamentario.

Cuestionada sobre esta propuesta —conocida públicamente como la "Ley Chapulín"— Rocha Medina sostuvo que desde el PRI no respaldan esta modificación. "Para la ciudadanía yo creo que ninguna, pero lo que sí, no estamos de acuerdo con el chapulineo. Esto es sin discutir, no iríamos con eso", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El dictamen aún deberá ser presentado ante el Pleno del Congreso local para su eventual discusión y votación.