logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Fotogalería

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza UNPF presentación de Marilyn Manson en Fenapo

Los jóvenes son especialmente vulnerables a los entornos que normalizan la descomposición social, señalan

Por Martín Rodríguez

Agosto 06, 2025 03:01 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

La Unión Nacional de Padres de Familia organizó manifestaciones en Palacio de Gobierno y en las instalaciones de la Fenapo 2025 para oponerse al concierto que ofrecerá Marilyn Manson en el Teatro del Pueblo. 

El presidente Israel Sánchez Martínez, dijo que la oposición se basa en el derecho de las familias a espacios seguros, sanos y sin violencia.

El presidente de la organización civil dijo que las ferias populares han sido históricamente espacios de convivencia familiar, profundamente ligados a las tradiciones religiosas, culturales e históricas, son espacios de fomento al intercambio económico y social, práctica que a su vez celebra la identidad de las comunidades. 

Explicó que en años recientes, algunos espectáculos a lo largo y ancho del país han generado preocupación por el tipo de contenido que promueven, el lenguaje ofensivo que emplean y los antecedentes de ciertos artistas que incitan a la violencia o transmiten mensajes contrarios al respeto y la dignidad humana. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que hay expertos en seguridad y desarrollo infantil que alertan sobre los riesgos que representa el próximo concierto de Marilyn Manson, porque por su historial atraen públicos que en ocasiones han protagonizado actos violentos, especialmente cuando no se cuenta con medidas adecuadas de control y seguridad. 

La preocupación, asegura, es legítima porque los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a los entornos que normalizan la agresión, el lenguaje ofensivo y la descomposición social.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El PVEM encabeza las encuestas, dice Morquecho a Alcalde Luján
El PVEM encabeza las encuestas, dice Morquecho a Alcalde Luján

"El PVEM encabeza las encuestas", dice Morquecho a Alcalde Luján

SLP

Leonel Mora

Esto, luego de que la lideresa morenista advirtió que no apoyarán a candidatos con familiares en cargos actualmente

Dean Cain se suma a ICE para detener migrantes en Estados Unidos
Dean Cain se suma a ICE para detener migrantes en Estados Unidos

Dean Cain se suma a ICE para detener migrantes en Estados Unidos

SLP

El Universal

Dean Cain recibe críticas por su postura en ICE, contradiciendo los valores de Superman. Conoce las reacciones del público.

Se atiende denuncia de abuso en el Marista, asegura García Cázares
Se atiende denuncia de abuso en el Marista, asegura García Cázares

Se atiende denuncia de abuso en el Marista, asegura García Cázares

SLP

Rubén Pacheco

La fiscal señaló que es a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos

Continúa robo de plantas de ornato en Centro Histórico
Continúa robo de plantas de ornato en Centro Histórico

Continúa robo de plantas de ornato en Centro Histórico

SLP

Rolando Morales

Uno de los casos registrados se dio en el jardín de San Juan de Dios