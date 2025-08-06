Rechaza UNPF presentación de Marilyn Manson en Fenapo
Los jóvenes son especialmente vulnerables a los entornos que normalizan la descomposición social, señalan
La Unión Nacional de Padres de Familia organizó manifestaciones en Palacio de Gobierno y en las instalaciones de la Fenapo 2025 para oponerse al concierto que ofrecerá Marilyn Manson en el Teatro del Pueblo.
El presidente Israel Sánchez Martínez, dijo que la oposición se basa en el derecho de las familias a espacios seguros, sanos y sin violencia.
El presidente de la organización civil dijo que las ferias populares han sido históricamente espacios de convivencia familiar, profundamente ligados a las tradiciones religiosas, culturales e históricas, son espacios de fomento al intercambio económico y social, práctica que a su vez celebra la identidad de las comunidades.
Explicó que en años recientes, algunos espectáculos a lo largo y ancho del país han generado preocupación por el tipo de contenido que promueven, el lenguaje ofensivo que emplean y los antecedentes de ciertos artistas que incitan a la violencia o transmiten mensajes contrarios al respeto y la dignidad humana.
Dijo que hay expertos en seguridad y desarrollo infantil que alertan sobre los riesgos que representa el próximo concierto de Marilyn Manson, porque por su historial atraen públicos que en ocasiones han protagonizado actos violentos, especialmente cuando no se cuenta con medidas adecuadas de control y seguridad.
La preocupación, asegura, es legítima porque los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a los entornos que normalizan la agresión, el lenguaje ofensivo y la descomposición social.
