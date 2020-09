Rechazan juicios políticos como una "moneda de cambio"

La dirigencia de los 12 organismos empresariales, pidió que el Congreso del Estado no sea títere de intereses políticos personales, puesto que hay casos juzgados en los que buscan inmiscuirse para favorecer a aspirantes que abiertamente andan en campaña, inventando juicios políticos para quienes esos adelantados creen sus adversarios.

"No estamos ni a favor ni en contra de los juicios políticos, pero sí de que se les use con dedicatoria personal y como forma de hacer un favor a otros políticos que tienen aspiraciones de cara a las elecciones del año 2021, y por ello no podemos ser rehenes de las venganzas políticas de otras personas".

Informaron que ahorita pareciera ser que las determinaciones del Poder Legislativo son moneda de cambio, y no un precedente legal que se haga cumplir parejo.

Precisaron que los ciudadanos merecemos respeto, y que entonces, los legisladores se vayan a actuar con base en la legalidad. "Por esa causa consideran que los diputados no deben ser títeres de intereses políticos, que traten los asuntos de manera imparcial y apegados a la legalidad".