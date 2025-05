Rechazan reinstalación de exdirector de primaria Ford 51

Padres de familia de la escuela primaria Ford 51, ubicada en la colonia Benito Juárez en Soledad de Graciano Sánchez, manifestaron su inconformidad ante la posible autorización del reingreso del exdirector de este plantel educativo, Salvador Bretón, a quien personal docente, alumnos y padres rechazan tajantemente.

Según los inconformes, el pasado 4 de abril realizaron una protesta en la institución, durante la cual tomaron las instalaciones en la primera hora de clases, con el objetivo de expresar su desacuerdo con el regreso de la persona citada, a quien acusan de corrupción, acoso y de ejercer actos autoritarios durante su gestión.

Ese mismo día acudió personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien tomó conocimiento del caso y se comprometió a considerar las peticiones de los padres, entre las cuales destacaba la reasignación del exdirector a otra institución, debido a las diversas irregularidades denunciadas.

Sin embargo, los padres denunciaron que ayer se presentó en el plantel personal del área jurídica, acompañado por un abogado del exdirector, quienes argumentaron que Salvador Bretón, fue absuelto de las acusaciones, por lo que existe la posibilidad de que sea reinstalado en su cargo.

“Los padres de familia fuimos objeto de una burla. No se respetó la decisión previamente acordada de que no regresaría. Lo reinstalan sin notificar ni a la directora ni a la mesa directiva. Nosotros hemos presentado pruebas y no están siendo validadas”, señalaron.